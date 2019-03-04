مقتل خمسة إثر سقوط طائرة في خوزستان غربي إيران

قتل خمسة شخاص، اليوم الاثنين، إثر سقوط طائرة إسعاف في منطقة بختياري في محافظة خوزستان غربي إيران.

وقال المساعد السياسي والأمني لمحافظ جهار محال وبختیاری، جعفر مردانی، إن المروحية سقطت في منطقة "سرتشنیز" التابعة لقضاء "كیار".

وأضاف مردانی أن طاقم المروحية الخمسة لقوا مصرعهم، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.