شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني في عدن لدعم عملية السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

بدأ وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، زيارة إلى مدينة عدن اليوم (الاثنين)؛ لتعزيز الدعم لعملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم أن وزير الخارجية هنت اجتمع خلال زيارته إلى عدن بنائب رئيس وزراء اليمن سالم أحمد سعيد الخنبشي، ووزير الخارجية خالد اليماني.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى اليمن منذ عام 1996.