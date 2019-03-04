شكرا لقرائتكم بن فليس: ترشح بوتفليقة سيشعل الجزائر.. ورسالته استهتار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق والمرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، علي بن فليس، أن رسالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين، وترشحه لعهدة خامسة سيشعل الجزائر.

وقال بن فليس في مداخلة مع "الحدث" إن الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات، وأكد أن الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع.

وقال رئيس حزب طلائع الكرامة إنه اقترح تشكيل حكومة كفاءات وطنية تضمن انتخابات نزيهة.

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واعتبر أن ترشح بوتفليقة بحالته الصحية الحالية أمر غير دستوري.

وتابع: "لن نشارك في مهزلة"، مشيرا إلى أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا باستبعاد العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وعلى الرغم من تعهده بتقصير ولايته الرئاسية في حال فوزه، تظاهر مئات الشبّان، ليل الأحد، وسط الجزائر العاصمة وفي مناطق أخرى احتجاجاً على تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 نيسان/أبريل لولاية خامسة.

وشهدت عدة ولايات مظاهرات رافضة لمضمون رسالة رئيس الجمهورية وإيداعه ملف ترشحه عبر مدير حملته عبد الغني زعلان.