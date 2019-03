ارتفاع وفيات إعصار أمريكا إلى 14 شخصا وسقوط العديد من الجرحى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في إعصار بولاية ألاباما الأمريكية، وسقط العديد من الجرحى، ويقول مسؤولون إن عدد الوفيات يمكن أن يرتفع، كما دمر الإعصار عدة منازل فى جنوب شرق ألاباما اليوم الأحد، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وذكرت أحد المصادر مساء الأحد، إنه يتوقع العثور على مزيد من الجثث وأن عدد الوفيات يرتفع بينما تقوم فرق البحث بالتمشيط بين الأنقاض والحطام الناتج عن قوة الإعصار، وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ "ألاباما جريجوري" لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة في الولاية خارج مقاطعة لي، وذكر مسؤولون إن العديد من المنازل دمرت أو تضررت في بيورجارد الذي يبعد 60 ميلا إلى الشرق من مونتغمري، عاصمة الولاية، وفقا لـ"foxnews".

وكانت أعلنت كل من بوسطن ونيويورك أن المدارس العامة ستغلق اليوم الاثنين، ومدد حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي إعلان حالة الطوارئ السابق في أعقاب الطقس السئ في المنطقة.

وكان ما لا يقل عن 110 ملايين أمريكي في حالة تأهب لاستقبال الطقس الشتوي، وهناك تحذيرات من العاصفة الشتوية في كل من فيلادلفيا ونيويورك سيتي وبوسطن وهناك ما يقرب من 24 مليون أمريكي معرضون لخطر الطقس السيئ في الجنوب، وفقا لـ"abc news".

وكانت انتقلت الأمطار الغزيرة إلى وادي نهر المسيسيبي، ومن الممكن حدوث فيضانات مفاجئة بسبب تشبع بعض أجزاء هذه المنطقة من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين الماضيين، وسوف تتأثر معظم الولايات المتحدة الشرقية بهذه العاصفة الكبرى في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، مع طقس قاس شديد في الجنوب وتتحول الثلوج إلى الشمال الشرقي، بما في ذلك ميريلاند ونيوجيرسي وبنسلفانيا.