ابنة مؤسس هواوي تقاضي الحكومة الكندية بسبب اعتقالها

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلنت منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني و نجلة مؤسسها أنها بدأت إجراءات مقاضاة الحكومة الكندية بسبب اعتقالها في مطار فانكوفر العام الماضي.

وكانت السلطات الكندية قد اعتقلت وانزو في سهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على طلب من الولايات المتحدة للاشتباه في انتهاكها الحظر الأمريكي المفروض على إيران و فساد مالي.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها تبحث في مقاضاة وانزو التي تحمل الجنسية الصينية.

و تقدم محامو وانزو بدعوى قضائية ضد الحكومة الكندية طلبا للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بوانزو نتيجة اعتقالها "بما ينتهك حقوقها المدنية".

و انتقدت الصين اعتقال وانزو، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين حينها إن الصين طالبت السلطات الكندية والأمريكية بتوضيح سبب احتجاز مينغ في الحال وإطلاق سراحها حماية لحقوقها القانونية.

وتتهم وانزو ضباط مطار فانكوفر باحتجازها وتفتيشها واستجوابها بناء على اداعاءات كاذبة قبل اعتقالها.

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وتقول الدعوى إن الضباط احتجزوها واستجوبوها في المطار لأنهم اعتقدوا أن المدعى بحقها لو اطلق سراحها لن يحصولوا على أي معلومات وهو ما يشكل انتهاكا لحقوقها طبقا لقانون حقوق الإنسان والحريات العامة الكندي.

وتضيف الدعوى أن اعتقالها كان خرقا آخر للقانون الكندي كما أن الضباط الذين اعتقلوها لم يبلغوها بحقوقها أو يسمحوا لها بالتحدث إلى محاميها أو الحصول على أي دعم قانوني ولم يبلغوها حتى بحقها في البقاء صامتة وهي خروقات متعددة للقانون.

وشكل اعتقال وانزو توترا بين كل من الصين وكندا والولايات المتحدة حيث طالبت الصين كندا بتسليمها بعد أيام من احتجازها وهددت برد فعل قوي إن لم يطلق سراحها.

وكانت واشنطن قد وجهت أكثر من 10 اتهامات لشركة هواوي مطلع العام الجاري. وتعد هواوي ثاني اكبر منتج للهواتف الذكية في العالم كما طلبت من كندا تسليمها لمحاكمتها.

ورغم أن كندا أكدت في وقت لاحق انها تلتزم بالإجراءات القانونية إلا أنه يعتقد ان السلطات الصينية اعتقلت مواطنين كنديين لاحقا في إجراء يعتقد أنه "انتقامي".