شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر مشروع قانون النظافة المزمع مناقشتة بـ"طاقة النواب" الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويتضمن مشروع القانون الذي تنشرة ”الخليج 365” تعديل المادة (8) بما يؤدي إلي إعادة تنظيم قيمة الرسم الشهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء والتخلص منها بطريقة آمنة، مع إعفاء دور العبادة من هذا الرسم، ويصدر ضوابط وفئات الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة.

وأجاز مشروع القانون، زيادة نسبة الرسم كل عاميين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة.

ويفرض مشروع القانون في مادته (8) رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، بخدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة.

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