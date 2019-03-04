شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة "محلية البرلمان" لمناقشة أزمة الكلاب الضالة بحضور وزيرى الزراعة والبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة الحوار المجتمعى والاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط" غير المستأنسة على مستوى الجمهورية، وتقديم مقترحات لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأى فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وتنعقد الجلسة بحضور وزراء الزراعة والبيئة وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة والدكتور أحمد ممدوح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وأكد رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، على أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مضيفا أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا :"نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".

وأضاف السجينى، أنه لن يتم إغفال التوازن البيئى فى هذا الملف، ومن ثم رؤى وجود وحضور وزيرة البيئة، مشيرا إلى أنه يجب التصدى لهذه الآفة التى تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئى، قائلا: "زى ما بنمشى فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضالة مزعجة عايزين بلدنا تكون كدا".

وتطرق السجينى فى حديثه نحو بداية البرلمان لمناقشة هذه الإشكالية، حيث كانت من طلب إحاطة من أحد النواب من سيناء، واستمرت مناقشته نحو 3 ساعات، ومن ثم تكرر الأمر فى العديد من المحافظات من قبل النواب ورؤى أن يتم الحوار والنقاش بشأنه مع كافة الأطراف بجلسه استطلاع.









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أحمد السجينى

أحمد السجينى