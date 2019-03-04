بيسكوف: نأمل أن يتم الاتفاق قريبا على مكان القمة الروسية- الكورية الشمالية وموعدها

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّ "روسيا وكوريا الشمالية على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني قلت في السابق إنّ هذه الزيارة واردة في أجندة العمل، وهناك دعوة موجودة. ونحن نأمل أن يتمّ عبر القنوات الدبلوماسية أيضًا، الاتفاق على المكان والموعد في الأفق المنظور".

وكان جونغ أون قد التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام، يوم 26 شباط الماضي. وأوضح ترامب أنّ "كوريا الشمالية لم تقدّم تنازلات، وأنّ الخلافات معها لا تخصّ رفع العقوبات".