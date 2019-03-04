أوغلو: لا حل لمسألة وجود الإرهابيين شرق الفرات بسوريا إلا بتطهيرها منهم

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "عندما نحقق الاستقرار في سوريا، سيعود إخوتنا التركمان إلى منطقة الباير والبوجاق وسيعيشون بأمان في ديارهم".

ولفت أوغلو إلى أن "إخوتنا التركمان يعيشون منذ عصور في منطقة الباير والبوجاق، وسيستمرون في العيش هناك، وتركيا ستكون بجانبهم أينما وُجدوا"، مشيراً إلى أنه "لا حل لمسألة وجود الإرهابيين شرق نهر الفرات في سوريا إلا بتطهيرها منهم".