رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض بشكل قاطع المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس

أكّد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أنّ "السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحرص على نصرة أشقائها بكلّ الوسائل والمقومات، مسخّرةً مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًّا وعربيًّا ودوليًّا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم".

ولفت في كلمة ألقاها بأعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الّذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان، إلى أنّ "السعودية تؤكّد أنّ مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعارًا لمكانة القدس الشريف المبارك".

وشدد آل شيخ، على "رفض السعودية بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس"ن مركّزًا على "موقف السعودية الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي".