مقتل 4 أميركيين إثر سقوط طائرتهم في كينيا

أفاد موقع "ستاندارد ديجيتال" الكيني بأن 5 أشخاص، على الأقل، قتلوا نتيجة سقوط مروحية في كينيا.
وأكد الموقع أن 4 مواطنين أميركيين قتلوا إلى جانب طيار كيني، مشيرا إلى أن تلك هي الحصيلة الكلية للقتلى.
ووفقا للمعلومات الواردة من ممثلي السلطات الذين وصلوا إلى مكان الحادث، كانت المروحية تابعة للرئيس الكيني، ويليام روتو، وكان يقودها طيار الرئيس الرسمي، ماريو ماغونغا.
يذكر أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن هؤلاء المواطنين الأميركيين، سائحون كانوا قد زاروا الحديقة الوطنية في تركانا وخططوا للعودة إلى نيروبي على متن مروحيتين. غير أن أحدها سقط لأسباب مجهولة.
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