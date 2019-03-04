أكّدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، أنّ "بلادها لن تقدّم أيّ مساعدة لإرهابي نيوزيلندي أسرته "قوات سوريا الديمقراطية"، الّتي تقاتل تنظيم "داعش" لإخراجه من آخر جيب له في شرق سوريا.
وكان قد صرّح مارك تايلور (42 عامًا) لشبكة التلفزيون الأسترالية (ايه بي سي)، "أنّه أمضى خمس سنوات في التنظيم الإرهابي، لكنّه هرب في كانون الأول قبل أن يستسلم للقوات الكردية، لأنّه لم يعد يحتمل وضعه". ولفت إلى أنّه "لم يكن هناك غذاء ولا مال ولا شيء تقريبًا من الخدمات الأساسية".
وأوضح "أنّني عشت هذا الوضع الصعب بنفسي واضطررت لاتخاذ قرار الرحيل".
ولُقّب مارك تايلور بـ"الجهادي الأخرق" في 2015، عندما أطلق سلسلة من التغريدات الّتي عبّر فيها عن دعمه لتنظيم "داعش"، لكنّه نسي تعطيل خدمة تحديد الموقع، ما كشف المكان الّذي كان فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: لن نقدم مساعدة لإرهابي نيوزيلندي أَسرته "قسد" بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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