إعادة تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي بالكامل

كشفت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني في باكستان، لوكالة "فرانس برس"، أنّه "أُعيد تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي"، وذلك بعد أيام من إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران، ما ترك الآلاف عالقين في أنحاء العالم، في ظلّ تفاقم التوترات مع الهند.
وجاء قرار إغلاق المجال الجوي يوم الأربعاء الماضي، بعدما أثار اشتباك جوي نادر بين الهند وباكستان بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين البلدين، ما دفع الدول الكبرى إلى حضّ الجانبين على ضبط النفس.
وأعلن البلدان إسقاط طائرة على الأقل للبلد الآخر، بينما تمّ احتجاز طيار هندي، سلّمته باكستان إلى جارتها يوم الجمعة.
وعطّل إغلاق المجال الجوي مسارات جوية رئيسية بين أوروبا وجنوب آسيا. وبدأت باكستان منذ الجمعة إعادة فتح مجالها الجوي بشكل "تدريجي"، إذ سُمح للرحلات بالوصول إلى المدن الرئيسية ومغادرتها.
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