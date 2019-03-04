رئيس وزراء الجزائر السابق: رسالة بوتفليقة هي رسالة استخفاف بالجزائريين

اعتبر رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس أن "رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة"، مؤكداً أن "الجزائر على مشارف المجهول والانزلاقات". وخلال حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "الجزائريين حطموا جدار الخوف والاستسلام للواقع"، لافتاً إلى أن "المطلوب تراجع بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة". وأوضح "أنني اقترحت تشكيل حكومة كفاءات وطنية تنضم انتخابات نزيهة"، مشدداً على أنه "ينبغي إلغاء اللجنة الانتخابية و انتخاب مجلس تشريعي جديد". ورأى بن فليس أن "ترشح بوتفليقة سيشعل الجزائر"، مشيراً إلى أن "ترشح بوتفليقة بحالته الصحية أمر غير دستوري، وأنا لن أشارك في مهزلة"، معتبراً أنه "لا مخرج من الأزمة الا باستبعاد العهدة الخامسة".

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