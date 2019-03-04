مؤسسة مياه بيروت وضعت جداول ال2019 قيد التحصيل ودعت الى تسديد المتأخرات

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان انها "وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2019 اعتبارا من تاريخ 8/1/2019"، داعية جميع المشتركين الى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال O.M.T. او عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت على موقع المؤسسة WWW.ebml.gov.lb فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني " ش.م.ل" وماستركارد من خلال مصرف فرانسبنك " ش.م.ل".

وكشفت أنه " تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى: الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018، وما قبله بنسبة (90 %) لغاية تاريخ 30/6/2019. تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2021. تقسيط بدلات اصدار العام 2019 لمن يرغب من المشتركين الى اربع اقساط متساوية كحد اقصى. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60 %) لاشتراكات المياه بالعيار و (78 % ) لاشتراكات المياه العداد. الاعفاء من بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (100 % )".

وذكرت المشتركين ان "اوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع هي من يوم الاثنين ولغاية الخميس من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00 باستثناء ايام الجمعية بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30". وأملت من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم من دون اي تاخر. يعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".