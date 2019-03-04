حاصباني: قطاع الإتصالات أساسي للنمو ويجب أن يكون من ضمن سلة الإصلاحات الهيكلية

ركّز نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، على أنّ "قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات يحمل أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد، ولا يجب أن يُنظر إليه كمصدر دخل مباشر للخزينة أو ضريبة، بل كقطاع أساسي للنمو الاقتصادي الّذي بدوره يغزّي الخزينة".

ورأى خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "تفعيل القيمة الاقتصادية والمالية لقطاع الاتصالات"، في إطار سلسلة ورش ينظّمها "حزب القوات اللبنانية" بالتعاون مع منظمة "كونرد ايديناور" و"مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات الإستراتيجية" بشأن التحديات الاقتصادية والمالية، تحت عنوان ‎"القوات في مواجهة التحديات"، أنّه "لا يمكن اطلاق الحكومة الرقمية أو المدن الذكية والتداول الإلكتروني، من دون شبكة اتصالات متطوّرة تكون كلفتها مناسبة على المستهلك".

وبيّن حاصباني "قطاع الاتصالات شكّل عام 2017 نسبة 12 بالمئة من إيرادات الدولة، مشكّلًا رابع أعلى نسبة من الإيرادات"، لافتًا إلى أنّه "بعدما كان قطاع الإتصالات في لبنان يتقدّم الدول في المنطقة من ناحية تطوّر الخدمات والكلفة، أصبح اليوم بحاجة إلى استعادة دوره".

وأكّد أنّ "قطاع الاتصالات يشكّل دخلًا مباشرًا للخزينة، لكن أصحابه لم تنخفض إلى المستوى المطلوب خوفًا من انخفاض العائدات"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن إلّا أن يكون هذا القطاع من ضمن سلة الإصلاحات الهيكلية، لما له من أهمية اقتصادية ومردود مالي للخزينة، في فترة وجيزة في حال دخول القطاع الخاص فيه".