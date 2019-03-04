الغريب: لضرورة التواصل مع الدولة السورية لحل قضية النازحين

استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وجرى التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة، ولاسيما قضية النازحين السوريين في لبنان، واطلع الوزير الغريب سماحته على اجواء زيارته الى سوريا.

ولفت الغريب الى "أننا وضعنا الشيخ قبلان في اجواء ملف النزوح بكامله وباجواء زيارتنا الاخيرة الى سوريا، وتلقينا من سماحته كل الدعم وكان هناك تطابق في وجهات النظر وفي كيفية مقاربتنا لهذا الملف وشجعنا سماحته على ما نقوم به"، مشددا على "ضرورة التواصل مع الدولة السورية لحل هذا الملف، ونحن اليوم في اطار اعداد ورقة تحاكي ملف النزوح بكافة جوانبه ونسعى مع كافة القيادات السياسية والروحية لتحقيق اكبر قدر ممكن من التكاتف الوطني".

بدوره، تمنى قبلان للغريب "النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية وبذل كل الجهود التي تحقق عودة سريعة للنازحين السوريين الى وطنهم"، مشددا على "ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا لان البلدين شقيقان وجاران وتربطهما علاقات الاخوة ولا بد من تفعيل التعاون المشترك لان في ذلك ضمانة لاستقرار وازدهار البلدين ويحقق منفعة ومصلحة الشعبين الشقيقين".