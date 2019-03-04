قوى الأمن: تدابير سير في محلة التبانة - طرابلس بسبب الاشغال

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "مباشرة إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر وتمديد قساطل لمياه الشرب في منطقة التبانة في البقعة الممتدة ما بين شارع سوريا وساحتي القبة والأمريكان، وذلك لغاية 3/5/2019 وستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير في المحلة المذكورة، وتحويله بين منطقتي القبة والتبانة الى طريق نزلتي الشمال والمشروع صعودا ونزولا"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".

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