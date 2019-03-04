الشيخ قبلان استنكر القرار البريطاني بتصنيف حزب الله في قائمة الإرهاب

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان "القرار البريطاني بتصنيف حزب الله في قائمة الإرهاب في عمل جائر يجافي الحقيقة ويحمل إساءة لكل اللبنانيين على تنوع انتماءاتهم الدينية والسياسية"، مشددا على أنه "لا يجوز إلصاق صفة الإرهاب بمكون لبناني فاعل في الحياة السياسية شكل ولا يزال راس حربة في مكافحة الإرهاب الصهيوني والتكفيري وكان له الاسهام الاكبر في تحرير ارض لبنان من رجس هذين الارهابيين".

وأكد أن "التضحيات الكبيرة التي بذلتها المقاومة بدماء شهدائها وسواعد مجاهديها وصمود شعبها تدحض الاتهام البريطاني الزائف وتبطل مفاعيله وتزيد من احتضان الشعب اللبناني لمقاومته الباسلة"، مطالبا الحكومة البريطانية "بالتراجع عن قرارها لما يحمله من افتراء وإساءة وتعريض لعلاقة لبنان بدولة اردناها ان تكون صديقة للبنان وشعبه".