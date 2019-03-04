توقيف سوريين في البقاع بجرم التزوير

افادت معلومات صحافية بأن "المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت كلاًّ من السوريين (أ.ز)، (م.ح) و(س.ب) بجرم تزوير واستعمال مزور، وضبطت بحوزتهم مستندات رسمية سورية مزورة، كان يقوم الأخير بالإستحصال عليها من أحد الأشخاص في سوريا مقابل مبالغ مالية، وتبينّ أن اقامتهم في لبنان غير شرعية وأودع الموقوفون والمضبوطات النيابة العامة الإستئنافية في البقاع بناءً لإشارتها".

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