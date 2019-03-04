الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 3 آذار 2019 الساعة 11:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 17:35 من فوق بلدة علما الشعب".

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