زاسبكين التقى باسيل: زيارة عون لروسيا حدث سياسي كبير ولتقديم مساعدة دولية لعودة النازحين

أوضح سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين النائب جبران باسيل، أنّ "البحث تناول التحضيرات لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى روسيا وسيعلن تاريخها قريبًا، وهذه الزيارة تُشكّل حدثًا سياسيًّا كبيرًا ومحطة هامّة لتطوير التعاون الروسي- اللبناني في المجالات كافّة".

ولفت إلى "أنّنا أكّدنا على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات في المنطقة، وتنقية الأجواء استبعادًا لتصعيدات جديدة، وأشرنا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقديم المساعدة لعودة النازحين السوريين من قبل المجتمع الدولي".

وعن عدم تفعيل المبادرة الروسية تجاه النازحين، بيّن زاسبكين "أنّني أوضحت مرارًا وتكرارًا أنّ روسيا تقوم بأعمال كثيرة داخل سوريا، وأقصد توفير الظروف والترميم وإعادة البناء، ونحن ندعو الجهات الأُخرى إلى المشاركة في ذلك، إلّا أنّ مواقف الدول الغربية معروفة".

كما نفى أن "تكون عودة النازحين تنتظر إعادة الإعمار، لأنّ العملية تتمّ الآن بجهود روسية وجهود بعض الجهات المتعاونة".