قوى الأمن: توقيف سارق اعتاد على سرقة الأموال وصناديق الصدقات من متاجر بالنبطية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 27 شباط 2019، ادّعى أحد المواطنين ضدّ مجهول بسرقة مبلغ من المال من جارور السوبر ماركت العائدة له في مدينة النبطية"، مبيّنةً أنّ "نتيجة المتابعة والرصد، وفي أقلّ من 5 ساعات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه في النبطية، ويُدعى: "ع. ن." وهو لبناني من مواليد عام 2003".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وضبط بحوزته جزء من المبلغ المسروق، كما اعترف بإقدامه سابقًا على سرقة صناديق عدّة للصدقات من المتاجر في مدينة النبطية". ولفتت إلى أنّ "الموقوف سُلّم إلى القطعة المعنية للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".