المفتي دريان: محاربة الفساد أمر ضروري والسنيورة خط أحمر

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري، ان "محاربة الفساد امر ضروري طالما نسعى لاقامة دولة عادلة وقوية ولكن هذا الملف يجب ان يعالج ضمن اطر مؤسسات الدولة وليس بالكيدية السياسية،" مؤكدا ان " فؤاد السنيورة خط احمر وهو قيمة كبيرة ندافع عنها عند اي افتراء".

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