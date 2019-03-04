السيد تقدم باقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين: الدولة أصبحت مجموعة من الحصانات

اعلن النائب اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أنه "وجهت سؤالاً للحكومة على خلفية تصرّف وزير الإعلام جمال الجراح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري"، لافتا الى ان "في كل برلمانات العالم يحصل خلاف ولكن الوزير الجراح سمح لنفسه خلال السجال مع رئيس الحكومة سعد الحريري بترك مقعده المخصص للوزراء وتوجه باتجاهي"، معتبرا ان "سلوك هذا الوزير يتنافى مع الدستور ويشكل تعديا ليس على النائب فقط بل على الشعب الذي يمثله وهذا السلوك يعبر عن جهله لدوره الدستوري"، موضحا ان "سؤالي للحكومة عبر رئيس مجلس النواب هو ما هي الاجراءات التي اتخذتها او ستتخذها بحق هذا الوزير".

ولفت السيد الى ان "الكلمة التي خرجت مني بحق النائب سامي فتفت واعتبرت غير مناسبة هي لانه تحدث عن فترة لم يكن موجودا خلالها وطلب منه الحديث عنها".

واشار السيد الى ان "الشق الثاني مرتبط باقتراح قانون معجل مكرر حول رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة"، معتبرا اننا "نعيش في مرحلة اغنية الفساد هي اكثر اغنية "ضاربة" في السوق وحتى لا يكون الموضوع مجرد شعر وجدت انه على الاقل الذين يتولون مسؤولية عامة في الدولة تعتبر السرية المصرفية عنهم مرفوعة".

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ورأى السيد أن "الدولة أصبحت مجموعة من الحصانات وتقدمت بإقتراح قانون يقضي برفع السرية المصرفية تلقائياً عن أي شخص في الدولة يتولى مسؤولية عامة".

وكشف السيد ان "الاقتراحين تمت دراستهما بطريقة جديدة والصياغة القانونية تراعي الاعتبارات التي تتعلق بالانتظام العام في الدولة"، لافتا الى ان " اقتراح القانون يحق لنائب واحد ان يتقدم به واذا كانت النوايا تتجانس مع التصاريح يجب ان يمر الاقتراحين بسهولة"، معتبرا ان "المسؤولية تجاه الناس توازي المسؤولية تجاه الله".

وردا على الدعوى التي تقدمت بها النائب ستريدا جعجع ضده اوضح السيد ان "اي احد يقول النظام الامني اللبناني السوري اعتبر نفسي مقصودا وانا بقيت 4 سنوات في السجن ولم يقدموا شيئا ضدي"، مضيفا:" ايليانو المير تحدث عن الخلاف بين رمزي عيراني وستريدا جعجع وانا قلت اسالوا ستريدا عن عن القضية".