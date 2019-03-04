المتحدث باسم خارجية إيران: بريطانيا ابتليت بارتكاب خطأ فادح ضد حزب الله

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحفي، أن "بريطانيا ابتليت بارتكاب خطأ فادح ضد "حزب الله" بسبب سياساتها التوسعية"، مشيرا إلى أنه "لدينا حوارات مع الدول الأوروبية بشأن سياسات إيران الإقليمية".

واعتبر قاسمي أن "حزب الله یعد قوة مقاومة وقوة قانونیة ورسمیة بذلت أقصي جهودها لدعم الشعب والحكومة في لبنان ووحدة أراضیه واستقلاله، معتبراً أن "حزب الله لیس في لبنان فقط بل في سائر دول المنطقة أیضا تمكن عبر الوقوف إلى جانب جمیع الأحرار والساعین من أجل استقلال وأمن المنطقة من التصدي للقوي الإرهابیة التكفیریة مثل داعش، والكفاح ضدها وتقدیم تضحیات كبیرة وهو الیوم یحظي بشعبیة كبیرة لدى الرأي العام في لبنان والمنطقة".

وشدد على أن "حزب الله له حضور جاد في الحكومة اللبنانیة من خلال عدد من الوزراء وكذلك له نواب في البرلمان اللبناني ویعتبر حزبا قانونیا ورسمیا ومعروفا"، مؤكدا أن "الخطوة التي أقدمت علیها بریطانیا غیر مفهومة ویبدو أنها تتابع ذات المعاییر المزدوجة السابقة التي أفضت إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار ونشر التطرف في المنطقة".