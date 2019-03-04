محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تابع الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة في يومها الأول بإحدى قاعات مركز التطوير التكنولوجي.
وأكد "باهي" خلال جولته أنه جرى توفير قاعة بمركز التطوير التكنولوجي لعقد الاختبارات التي تكون مدتها 30 دقيقة للإجابة على 40 سؤالًا، مضيفا أن الاختبار مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصويره بالإضافة إلى معايير أمان كبيرة ومختلفة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الذين تقدموا لأداء الاختبار فى اليوم الأول 65 معلمًا، وأن الوزارة عملت على تصميم بنك أسئلة يضم 12 ألفًا و818 سؤالًا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة عن غيره من الزملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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