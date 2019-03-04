محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تصريح عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بأن الأخير سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلال سنة، لن يترشح فيها، حال فوزه بالانتخابات المقبلة في 18 أبريل. وخروج تظاهرات في مدينتي بجاية وقالمة في الجزائر، رافضة لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: بوتفليقة يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة حال فوزه بالرئاسة في أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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