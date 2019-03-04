"مستنيين كام حادثة؟".. هجوم حاد بـ"نقل النواب" على السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت منذ ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث، مضيفًا: "العجلة مشيت لتؤدي للمستهدف في عام ٢٠٣٠ والإهمال طال الهيئة من ٧٠ سنة واللي كان بيبوظ ببترقع مش بتعالج".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، الذي استهل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا في حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر برمسيس يوم الأربعاء الماضي.

وحضر الاجتماعات أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى جانب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب، كذلك نائب وزير النقل عمرو شعت وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

من جانبه، شن النائب عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل، هجومًا حادًا على قيادات هيئة السكة الحديد والعاملين بها، قائلًا: "أصبحنا نعزي أنفسنا كل فترة لحوادث تزيد الالم والاحتقان للشعب المصري وللأسف العنصر البشري هو السبب، عندما نذهب للدكتور يصف لنا علاجًا وإذا لم نتناوله يظل الألم، وفِي السكة الحديد مع كل حادث لم نضع أيدينا على المرض مستنيين كام حادثة عِشان نقول المرض فين، يعني إيه تكرار نفس الخطأ، عامل يخطئ في التحويلة أو غيره، هل العاملين مش راضين عن خطة التطوير؟"

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وحول تطوير العنصر البشري، قال زين الدين، إننا تحدثنا مع مسئولي الموارد البشرية بالهيئة لتأهيل ٤٩ ألف عامل بالهيئة لكن أكد العاملين بالموارد البشرية أنهم لا يصلحون ليصبحوا مساعدين للسائقين، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام.

وفيما يتعلق بحوادث القطارات في دول أخرى، أكد وكيل اللجنة، أن هناك دولًا أبسط من مصر والسكة الحديد عندها جديدة ويديرها مصريون مثل السودان والسعودية، ولا تقع فيها حوادث، مضيفًا: "إحنا عايزين نفهم من هيئة السكة الحديد إيه الأسباب الحقيقية اللي تخص العنصر البشري وإذا قلت لائحة الجزاءات هي السبب فهقولك إنت اللي حاططها"، كما أكد: "مش هينفع نستورد جرارات في ظل وجود العاملين المستهترين، وانتقد تحول معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد لمدرسة فنية صناعية"، مضيفًا: "من قلة المدارس الصناعية؟!"

وتساءل زين الدين، عن أسباب استمرار جرّار غير صالح للاستخدام للعمل على خط القطارات، مضيفًا: "كان المفروض القطاع يصل إلى ما كان عليه سابقا، هو لازم نجيب الإنجليز يديرونا تاني عِشان نبقي في أحسن حال؟"

وكان النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد أعلن يوم الخميس الماضي من مقر هيئة سكك حديد مصر الملاصق لمحطة مصر، عن استمرار انعقاد لجنته البرلمانية في اجتماعات مفتوحة للوقوف على ملابسات حادث انفجار جرار داخل المحطة.