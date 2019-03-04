ضبط شخصين بحوزتهما 15 كيلو إستروكس و50 جرام كيتامين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين لقيامهما بالإتجار في مخدر الإستروكس وبحوزتهما كمية وزنت 15 كيلو جرام.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "محمد ع. م."، و" رجب أ. ر." مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصة مخدر الإستروكس مُتخذان من مسكن المتهم الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمسكن المتهم الأول، وبحوزتهما (15 كيلو جرام من مخدر الإستروكس-50 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة في التصنيع-طبنجة-سلاح أبيض "مطواة" 2 ميزان حساس – مبلغ مالي).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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