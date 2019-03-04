الخدمات الجوية بمطار القاهرة تتعاقد مع شيف يوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تعاقدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية مع شيف تنفيذي يوناني للإشراف ومتابعة تطوير المنتجات المعدة في مطابخ الشركة سواء لتموين الرحلات الجوية أو الخدمات الفندقية، هذا بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ قوائم الطعام المقدمة لاستراحات كبار الزوار والمطاعم والكافتيريات التابعة للشركة في جميع المطارات المصرية.

قال المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، إن التعاقد مع خبراء الطهي حول العالم يأتي من منطلق حرص الشركة على تطوير أدائها لتقديم الأفضل للركاب، وهو ما يسهم في ادخال الجديد من الأطعمة والمأكولات المتنوعة إلى قوائم الطعام، وذلك لتلبية متطلبات الركاب في تقديم أجود وأشهى الوجبات.​