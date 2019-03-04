"النقض" تؤيد السجن 10 سنوات لـ5 متهمين بقضية "تظاهرات حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة من 5 متهمين على حكم الجنايات الصادر بحقهم بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في تظاهرة بالمخالفة للقانون بحلوان.

وقضت المحكمة، بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.

Advertisements

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 4 يونيو 2016 حضوريًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الخمسة، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، كما عاقبت المتهم السادس الطفل أحمد محمد كمال "15 سنة" غيابيًا بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعًا في القضية التي حملت الرقم 34057 لسنة 2015 قسم حلوان، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 6497 لسنة 2015 جنوب القاهرة، أنهم في غضون الفترة ما بين يونيو 2013 حتى يوم 18 ديسمبر 2015 بدائرة قسم شرطة حلوان، انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة للسطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها.

كما أسندت النيابة لهم حيازة وإحراز "بواسطة البعض منهم" مواد داخلة في حكم المفرقعات متمثلة في "نافورًا للشرر" بغير ترخيص، واستعمالها في تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، ومشاركتهم في تظاهرة بغير إخطار للجهات الإدارية المختصة.