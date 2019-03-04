"الإسلامية للتمويل": الشركات المصرية أكبر المستفيدين من برنامج مد الجسور العربية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين.

وقال هانى سنبل، في البيان إن المؤسسة الإسلامية بدأت في تنفيذ عدد من البرامج الهامة مثل برنامج تمويل غرب أفريقيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مد الجسور العربية الأفريقية.

وأضاف سنبل أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال وذلك عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، كما يعد من أهم المشروعات للمؤسسة مؤخرا.

وبحسب سنبل فإن الشركات المصرية تعد من أكبر المستفيدين من البرنامج وذلك من خلال مشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين.

وقال سنبل، في وقت سابق، إن المؤسسة ضخت أكثر من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة.

وقالت وزيرة التخطيط في البيان إنه من المستهدف إحداث تغير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي المصري ليصبح مكوني الاستثمار وصافى الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة.

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وأشارت السعيد إلى أن تعزيز الصادرات تعد واحدة من أهم الملفات التى تعمل عليها الدولة حاليا، مؤكدة على حرص مصر الدائم على دعم أنشطة مجموعة البنك سواء في مختلف الدول المستفيدة أو في مصر.

وأضافت السعيد أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء مكتب تمثيل للبنك في القاهرة، ووثيقة التعاون الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين.

وقالت السعيد إن معدل البطالة بين الإناث انخفض من 24.4% إلى 22.8% خلال الربع الأول 18/2019 مقارنة بالربع المناظر من 17/2018.

وتأسست المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها في يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد اعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مصرح به قدره 4 مليار دولار أمريكي ورأس مال مكتتب فيه قدره مليار دولار أمريكي.

وتستهدف هذة المؤسسة تنمية التجارة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.

وساهمت مصر العربية في ميزانية برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية الذي تديره المؤسسة منذ عام 2014، والذي يهدف إلى المساهمة في الرفع من التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية دول العالم وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التجارة بوجه عام.