التشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا حتى إشعار آخر

وكالات- أكد وزير الأمن التشادي محمد ابا علي صلاح مساء أمس، الأحد 3 مارس 2019، إغلاق تشاد لحدودها مع ليبيا، وذلك بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي.

وقال الوزير خلال زيارته شمال تشاد وفق التلفزيون الوطني: "لقد اتّخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر".

وكانت نجامينا أعلنت مطلع عام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا بطول 1400 كيلومتر لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً.

وقال صلاح خلال زيارته كوري بوغودي في شمال غرب تشاد في تيبستي التي شهدت في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عمال مناجم والجيش، إن "هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمرّدين".

Advertisements

ونهاية جانفي دخل متمردون تشاديون من ليبيا إلى شمال شرق تشاد.

وقد أوقفت ضربات فرنسية تقدّمهم ما أثار الكثير من الانتقادات.