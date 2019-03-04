علي العريض : أردوغان من أبرز زعماء العالم الذّين لفتوا الإنتباه إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة

قال القيادي بحركة النهضة، علي العريض إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من أبرز زعماء العالم الذّين لفتوا الإنتباه إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، عبر عبارته الشهيرة: "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأضاف في حديث لوكالة "الأناضول" التركية اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، أن أردوغان بدفاعه عن العدل والمساواة بين الأمم نبه إلى أزمة أخلاقيات تسيطر على العالم، الذي بات يحتاج إلى مزيد من الإنصاف والعدل والديمقراطية.

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وإعتبر العريض أن "شعار العالم أكبر من خمسة هو شعار صريح تلتقي فيه حتى الدول الأربعة ألمانيا والبرازيل واليابان والهند مع الأخذ بعين الاعتبار بأن دولا صغيرة تشعر اليوم بالحيف والتهميش وبأن السلم والأمن يتقرران رغما عنها قد تصبح في يوم ما قوى كبرى وقوية".

وأضاف أنّ "العالم أكبر من خمسة" هو "شعار يلخص الرغبة في الإنصاف، والعدل وإصلاح المؤسسات التي تتحكم في العالم وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.