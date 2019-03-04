"قسد" تفتح ممرات آمنة لخروج عناصر "داعش" من الباغوز

أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين، عن فتح ممرات آمنة لخروج من يرغب من عناصر "داعش" من بلدة البَاغوز بريف دير الزُّور الشرقي.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي "خصصت قوات "قسد" محوراً ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر داعش"، مضيفاً أن "المعارك مستمرة ولكن التقدم بطيء وبحذر ".

من جانبه، أكد القائد العسكري لجيش الثوار دجوار إدلب، الذي يشارك في معارك الباغوز، أن عدداً من عناصر "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم عن طريق معبر الباغوز تحتاني، متوقعاً وصول دفعات أخرى خلال الساعات القادمة.

وتابع مدير المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية مصطفى بالي: "خصصت قوات سورية الديمقراطية محوراً ليس فيه اشتباكات لخروج من يرغب من عناصر "داعش" بالخروج" مشيراً إلى أن "المعارك مستمرة، ولكن التقدم بطيء وبحذر".