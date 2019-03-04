قالت الشرطة الكينية اليوم الاثنين إن أربعة أميركيين وطيارهم الكيني قتلوا عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي كانوا يستقلونها في جزيرة نائية في بحيرة توركانا شمال غرب البلاد.

وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت في المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة.

ولم تفصح الشرطة عن هوية القتلى وقالت إن عليها إبلاغ أقاربهم أولا.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أميركيين وطيارهم جراء تحطهم "هليكوبتر" في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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