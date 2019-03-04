الهند تستحدث سلاحها الجوي بمقاتلات "رافال" الفرنسية في سبتمبر

صرج قائد القوات الجوية الهندية، اليوم الاثنين، أن بلاده ستُدخل مقاتلات "رافال" الفرنسية الصنع إلى الخدمة في سبتمبر المقبل.
وطلبت الهند 36 طائرة من شركة داسو للطيران في إطار برنامج لتحديث قواتها الجوية التي تُوقف تدريجيا العمل بالمقاتلات التي تعود للعهد السوفيتي.
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