الحكومة الفلبينية تؤكد عدم التهاون مع عمليات القتل خارج القانون

أكدت الحكومة الفلبينية، اليوم الاثنين، للمواطنين أنها لا تتهاون مع عمليات القتل خارج نطاق القضاء في حملتها ضد المخدرات، وذلك في محاولة منها لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يصبحوا أو أحد من معارفهم ضحية للحملة.

وكان استطلاع للرأي على مستوى البلاد قد أظهر أن 78% من الفلبينيين يشعرون بالقلق من أن يتعرضوا للقتل خلال الحملة.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو إن الحكومة "لا تسمح عن عمد بعمليات القتل خارج نطاق القضاء" في إطار حملتها، مضيفاً " موقف الرئيس تجاه أي تجاوز يرتكبه رجال الشرطة، خلال عملياتهم لم يتغير. أي انتهاك من قبل أي منهم سوف يقابل بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون".

وأشار بانيلو إلى أنه يجرى التحقيق بشأن جميع القضايا المشتبه بها المتعلقة بالقتل خارج نطاق القضاء "لضمان محاسبة المنفذين".

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كما أظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع سوشيال ويزر ستيشن لاستطلاعات الرأي في أول ديسمبر الماضي أن 71% ممن شملهم الاستطلاع وعددهم 1440 يعتقدون أن الإدارة جادة في مواجهة عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

يشار إلى أن أكثر من 5000 شخص قتلوا في عمليات الشرطة ضمن حملة الحكومة لمكافحة المخدرات منذ عام 2016.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى من 12 ألف قتيل.