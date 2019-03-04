قسد: قواتنا تبطئ اقتحام آخر جيب لـ"داعش" لإجلاء المدنيين

قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الاثنين، إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تبطئ هجومها على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا لحماية المدنيين الذين ما زالوا هناك، مضيفاً أن المعركة "ستنتهي قريباً".

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي للقوات على تويتر في وقت مبكر اليوم الاثنين إن بعض المدنيين ما زالوا هناك.

وأضاف "نبطئ الهجوم في الباغوز بسبب عدد قليل من المدنيين يستخدمهم داعش كدروع بشرية".

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وواجهت قوات سوريا الديموقراطية ألغاماً وسيارات ملغومة وهجمات انتحارية أمس الأحد خلال محاولتها اقتحام آخر منطقة في قرية الباغوز لطرد الإرهابيين.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعطل هجوم القوات مع فرار عشرات الآلاف من الباغوز وهي آخر ما تبقى في قبضة التنظيم من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا بعد سنوات من التقهقر ومن بين ذلك سلسلة من الهزائم في عام 2017.

واستأنفت قوات سوريا الديموقراطية هجومها مساء الجمعة بعدما قالت إنها أخرجت من تبقى من المدنيين.