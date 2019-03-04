العراق: العثور على 20 عبوة ناسفة و7 صواريخ محلية الصنع في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي العثور على 20 عبوة ناسفة مجهزة للتفجير في محافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال المصدر، اليوم الاثنين، إن القوات الأمنية عثرت على 20 عبوة مجهزة للتفجير و7 صواريخ محلية الصنع جاهزة

للتفجير في قرية المحمودية بمحافظة كركوك.وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الجهد الهندسي تمكن من تفكيك العبوات الناسفة.