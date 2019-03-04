أفاد مصدر أمني عراقي العثور على 20 عبوة ناسفة مجهزة للتفجير في محافظة كركوك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال المصدر، اليوم الاثنين، إن القوات الأمنية عثرت على 20 عبوة مجهزة للتفجير و7 صواريخ محلية الصنع جاهزة
وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الجهد الهندسي تمكن من تفكيك العبوات الناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: العثور على 20 عبوة ناسفة و7 صواريخ محلية الصنع في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.