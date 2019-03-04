الكرملين يأمل بالاتفاق قريبًا على مكان وموعد القمة الروسية الكورية الشمالية

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده بتحديد موعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدا أن روسيا وكوريا الشمالية على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية للاتفاق على القمة، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال بيسكوف للصحفيين: "كلا، لم يتضح بعد. تجري اتصالات دائمة عبر القنوات الدبلوماسية. أنا قلت في السابق إن هذه الزيارة واردة في أجندة العمل، وهناك دعوة موجودة. ونحن نأمل أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية أيضا، الاتفاق على المكان

والموعد في الأفق المنظور".والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام، يوم 26 شباط/فبراير.

وقال ترامب إن كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات، وأن الخلافات معها لا تخص رفع العقوبات، مشيرا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد في المقابل رفع العقوبات مباشرة.