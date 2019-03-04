مقتل 5 إثر سقوط طائرة في خوزستان غربي إيران

قتل خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، إثر سقوط طائرة إسعاف في منطقة بختياري في محافظة خوزستان غربي إيران، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك. غربي إيران، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك. وقال المساعد السياسي والأمني لمحافظ جهار محال وبختیاری، جعفر مردانی، إن المروحية سقطت في منطقة "سرتشنیز" التابعة لقضاء "كیار". وأضاف مردانی أن طاقم المروحية الخمسة لقوا مصرعهم.

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