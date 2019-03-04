صرح سفير لوكسمبورج لدى موسكو، جان كلود كنيبيلير، بأنه من المتوقع أن يبحث رئيس وزراء بلاده كزافييه بيتل مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي يبدأ زيارة للوكسمبورج غدا وتستمر يومين، الوضع في أوكرانيا والعلاقات الروسية الأوروبية والأزمة السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كنيبيلير اليوم الاثنين "إن الوضع في العالم
وأضاف أن لوكسمبورج قلقة إزاء وضع روسيا مع مجلس أوروبا، مؤكدا أن بلاده مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي لا
وأشار إلى أن لوكسمبورج تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا، ولكنها تعتقد أنها لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاته، في ظل السعي للعب دور الوساطة لتحسين العلاقات مع موسكو.. مجددا موقف بلاده وموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لوكسمبورج بموسكو: الأوضاع في أوكرانيا وسوريا تتصدر مباحثات ميدفيديف وبيتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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