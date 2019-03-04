سفير لوكسمبورج بموسكو: الأوضاع في أوكرانيا وسوريا تتصدر مباحثات ميدفيديف وبيتل

صرح سفير لوكسمبورج لدى موسكو، جان كلود كنيبيلير، بأنه من المتوقع أن يبحث رئيس وزراء بلاده كزافييه بيتل مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي يبدأ زيارة للوكسمبورج غدا وتستمر يومين، الوضع في أوكرانيا والعلاقات الروسية الأوروبية والأزمة السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كنيبيلير اليوم الاثنين "إن الوضع في العالم

يجعل من المستحيل التحدث فقط عن العلاقات الثنائية وتجاهل المجال الواسع للعلاقات الأوروبية الروسية أو دور أوروبا وروسيا في الأحداث العالمية".وأضاف أن لوكسمبورج قلقة إزاء وضع روسيا مع مجلس أوروبا، مؤكدا أن بلاده مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي لاتتفق مع بعض المواقف التي اتخذتها روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا.. لافتا إلى أن هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يعيق علاقاتنا وتطورها.وأشار إلى أن لوكسمبورج تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا، ولكنها تعتقد أنها لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاته، في ظل السعي للعب دور الوساطة لتحسين العلاقات مع موسكو.. مجددا موقف بلاده وموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم روسيا لشبه جزيرة القرم.