سحب آباء مسلمون أولادهم الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 عاما، من إحدى المدارس في برمنجهام ببريطانيا بعد ترويجها للمثليةالجنسية.
قال الآباء إن المعلمين في المدرسة يعلمون أطفالهم حقوق المثليين وأنماط الحياة عندهم، حيث تم
ونظم الآباء تظاهرات واحتجاجات ضد برنامج المدرسة ومنهجها، واتفق بعضهم من المسلمين ترك المملكة المتحدة بدلًا من السماح لأطفالهم بالاستمرار في الذهاب للمدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة في برمنجهام تروج لحقوق المثليين.. والطلاب المسلمون ينسحبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.