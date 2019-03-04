مدرسة في برمنجهام تروج لحقوق المثليين.. والطلاب المسلمون ينسحبون

سحب آباء مسلمون أولادهم الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 عاما، من إحدى المدارس في برمنجهام ببريطانيا بعد ترويجها للمثلية

الجنسية.

قال الآباء إن المعلمين في المدرسة يعلمون أطفالهم حقوق المثليين وأنماط الحياة عندهم، حيث تم

سحب أكثر من 600 طفل مسلم.

ونظم الآباء تظاهرات واحتجاجات ضد برنامج المدرسة ومنهجها، واتفق بعضهم من المسلمين ترك المملكة المتحدة بدلًا من السماح لأطفالهم بالاستمرار في الذهاب للمدرسة.