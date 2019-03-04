واشنطن: منع جوايدو من العودة لفنزويلا سيواجه بإجراءات أمريكية حاسمة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الاثنين، أن محاولات منع عودة زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان، خوان جوايدو، إلى بلادة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وكتب بولتون على "تويتر": "أعلن الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو، أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا. أي تهديدات أو أفعال ضد عودته الآمنة ستواجه استجابة

قوية وهامة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

هذا وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، السبت الماضي أنه سيعود للبلاد من الإكوادور حيث اجتمع مع الرئيس لينين مورينو خلال جولة في دول أميركا اللاتينية لحشد التأييد.

ودعا غوايدو لحشد احتجاجات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء في فنزويلا.

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أعلن خوان غوايدو، في الـ23 من

يناير 2018، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وحذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة في وقت سابق من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.