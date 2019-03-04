تأجيل عدد من فعاليات منظمة "شنغهاي" على خلفية الوضع بين نيودلهي وإسلام آباد

قال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الكازخستانية أيبك سمادياروف إن الوضع القائم بين الهند وباكستان أثر على جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تم تأجيل عدد من الفعاليات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف سمادياروف أن " تطورات الأوضاع الأخيرة في العلاقات بين الهند وباكستان لا يمكن إلا أن تنعكس على جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون.. على سيبل المثال، قرر الجانب الهندي بشكل طارئ يوم 16 فبراير المنصرم تأجيل عدد من فعاليات منظمة شنغهاي المجدولة في

الهند " .وأشار إلى أنه "وفقا للوثائق القانونية التي اعتمدتها منظمة شنغهاي للتعاون والتي تنظم عمل هذه المنظمة، فإن المشاكل الثنائية والنزاعات التي قد تنشب بين الدول الأعضاء لا يتم طرحها للمناقشة في جلسات وخلال عمل المنظمة".



يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تعد منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفي القمة

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التي عقدت في أستانا في 9 يونيو عام 2017 وقعت الدول الأعضاء في المنظمة القرار الخاص بانضمام الهند وباكستان إلى هذه المنظمة.



وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر فبراير الماضي على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم (جيش محمد) يوم 14 فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.



وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم (جيش محمد) المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.