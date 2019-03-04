انطلاق اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في فيينا

انطلقت أعمال اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، صباح اليوم الاثنين، بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال السفير الدكتور خالد الجندان سفير السعودية في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا - "إن الاجتماع يعقد في أجواء إيجابية،

موضحا أنه سيكون هناك تنسيق بين المجموعة العربية المشاركة في الاجتماع".ومن جهته، قال السفير صادق معرفي سفير الكويت في فيينا "إن الاجتماع هادئ.. ونأمل أن يحقق أهدافه في تفعيل دور الوكالة دوليا".ومن المقرر أن يعقد المدير العام لوكالة الطاقة الذريةيوكيا أمانو مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تتضمن مناقشات مجلس محافظي الوكالة تقييم إجراءات السلامة النووية للعام الجاري ومراجعة التقنية النووية والتحقق والرصد لالتزام إيران في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.. مشيرة إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا تطبيق الضمانات بكوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار في سوريا.