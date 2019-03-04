كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يأمر بهدم 3 منازل فلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أوامره بهدم ثلاثة منازل فلسطينية في الضفة الغربية.

ووفقاً لوكالة الأناضول، قال نتنياهو في بيان مكتوب أرسله مكتبه "أمرت بتسريع هدم هذه المنازل."

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واستشهد اثنان من هؤلاء الفلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في هجوم مزعوم على سيارة في مدينة رام الله يوم الاثنين.

وأصيب فلسطيني ثالث عندما أطلق قوات الاحتلا النار على فلسطينيين، زعم أنهم دهسوا الجنود شمال غرب رام الله ، بحسب جيش الاحتلال.

وتقوم سلطات االحتلال عادة بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، استناداً إلى قانون الطوارئ الخاص بالانتداب البريطاني في عام 1945.