كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد سلاح الجو الهندي: إذا أسقطنا القنابل في الأدغال فلماذا ردت باكستان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد القوات الجوية الهندية ب. س. دهانوا، ردًا على التساؤلات الكثيرة ما إذا كانت الغارات الجوية التي شنت يوم 26 فبراير على معسكرات الإرهاب المزعومة في بالاكوت بباكستان ليس لها جدوى، كما زعمت السلطات الباكستانية، إن القنابل التي أسقطت "أصابت الهدف بوضوح".

وكما أوردت "سبوتنيك"، أضاف "دهانوا"، خلال مؤتمر صحفي في كويمباتور، أن الأمر يرجع إلى القيادة السياسية في الهند للكشف عن عدد الوفيات.

وتابع: "لقد تم توسيع الهدف بشكل واضح من قبل وزير الخارجية في بيانه. إذا كنا نخطط لضرب الهدف، فإننا نصل إلى الهدف، وإلا، لماذا رد رئيس وزراء باكستان، إذا أسقطنا قنابل في الأدغال ... لماذا يرد؟".

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وشدد على: "أننا لا نحسب الخسائر البشرية، ونحسب الأهداف التي ضربناها أم لا".

ولدى سؤاله عن سبب اختيار سلاح الجو الهندي استخدام الطائرة المقاتلة من طراز ميج 21 أثناء الاشتباك الجوي مع القوات الباكستانية، قال "دهانوا": "إن كل طائرة متاحة لابد أن تدخل عندما يضرب العدو. ولكن عندما يقوم خصم ما بضربك، فكل طائرة متاحة تدخل، بغض النظر عن نوع الطائرة. جميع الطائرات قادرة على قتال العدو".

وكان قد أفاد جزء من الإعلام الغربي، بأن سلاح الجو الهندي لم يضرب معسكرات الإرهاب وأن القنابل الموجهة بدقة سقطت على غابة صنوبر، ولم تدمر سوى الأشجار.